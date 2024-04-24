В Украине появится "клуб белого бизнеса": нардепы приняли решение, экономист объяснил важную деталь

Принятый Верховной Радой так называемый законопроект о "клубе белого бизнеса" (№11084) поможет уменьшить давление на добропорядочных предпринимателей. Но для того, чтобы не допустить злоупотреблений, нужно сделать открытым список предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

24 апреля законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства был поддержан голосами 270 нардепов. Старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай пояснил, какие преимущества получит украинский бизнес от включения в такой "клуб белого бизнеса":

уменьшенное количество проверок ;

; выделенный менеджер ;

; индивидуальные налоговые консультации за 5 дней ;

; получение информации о налоговых рисках и консультаций по их устранению за 5 дней.

"С одной стороны, так прописывают в Налоговом кодексе то, что должно быть обычным риск-ориентированным подходом и сервисной функцией налоговой, то есть на уровне подзаконки и процедур Государственной налоговой службы. С другой стороны, если спуститься на нашу землю – это может быть рабочим способом уменьшить административную нагрузку на добропорядочных налогоплательщиков и продемонстрировать, что государство отходит от парадигмы "трясем белых, потому что до них легче всего дотянуться", – сказал Гайдай.

Впрочем, он призвал уменьшить риски и снять подозрения в злоупотреблениях, законодательно обязав Государственную налоговую службу публиковать этот перечень "хороших" плательщиков. В ЦЭС это считают отличным антикоррупционным предохранителем.

Как сообщал OBOZ.UA, в это время правительство Украины готовит новый законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, в частности, за счет введения военного сбора для физлиц-предпринимателей. Речь идет о 44 млрд грн.

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