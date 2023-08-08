Бывшего нардепа подозревают в масштабных схемах: мог легализовать 1 млрд грн

Бывшего заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака подозревают в легализации 1 млрд грн от махинаций. Речь идет о мошеннических действиях на фондовой бирже. При этом он мог использовать для этого РВС Банк.

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Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил бывшему депутату Верховной Рады о подозрении в махинациях на фондовой бирже. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора и странице ДСР в Facebook.

Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады, профессиональные участники фондового рынка и физические лица. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк.

Ранее правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В "схеме" он получил 20 млн грн незаконной прибыли.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"Разоблаченная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", – говорится в сообщении прокуратуры.

Теперь экс-нардепу инкриминируют пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). В 2018 году НАБУ проверяло Демчака на предмет возможного незаконного обогащения.

Демчак занимался банковской деятельностью

В 2015 году неплатежеспособный ОМЕГА Банк стал платформой для создания АО "Переходной банк "РВС Банк" с целью сохранения средств клиентов банка и активов, согласно решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Владельцем банка стал Руслан Демчак.

OBOZREVATEL уже писал, что банк Демчака принимал участие в отмывании средств и махинациях вокруг ОВГЗ. Теперь же это удалось установить и правоохранителям.

В июне 2019-го НАБУ было внесено в ЕРДР уголовное производство № 52019000000000525 по части 3 ст. 206-2 УК Украины в отношении сотрудников РВС Банка, которые могут иметь причастность к рейдерскому захвату БЦ "София", который находится в самом центре Киева.

А в ГБР параллельно расследовали схемы отмывания свыше 264 млн грн с использованием облигаций внутреннего государственного займа. Согласно определению суда, данная схема реализовывалась чиновниками через АО "РВС Банк".

Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.

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