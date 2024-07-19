"Будет не быстро и очень больно": повышение налогов в Украине может забуксовать из-за отставки Кабмина, – Железняк

Законопроекты о внесении изменений в госбюджет Украины и увеличении налогов на 140 млрд грн могут и не принять в ближайшее время. Это возможно, если после 22 июля в Украине состоится отставка и смена состава Кабинета министров. Довольно вероятно, что процесс утверждения решения будет небыстрым и болезненным.

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Об этом рассказал первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Он объяснил, что в случае смены Кабмина все законопроекты предыдущего правительства будут отозваны из Верховной Рады.

"И эти законы (№ 11417 и № 11416. – Ред.) тоже. И новое правительство будет снова их от себя подавать. А это новые сроки", – отметил Железняк.

По его расчетам, наиболее вероятные даты рассмотрения законопроектов в первом чтении – 20-е числа августа. "Далее (пока голосов нет) в теории второе чтение может быть в первой половине сентября. Но там тоже много подводных камней. Короче, это не будет быстро… И очень больно. Потому что по факту это первое большое повышение налогов за каденцию этой власти", – резюмировал нардеп.

Впрочем, глава профильного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") придерживается другого мнения. "Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре государственного бюджета Украины на 2024 год", – заявил он.

Гетманцев также не сомневается, что документ, в котором прописано повышение налогов, получит поддержку парламента. По словам Гетманцева, уже не осталось других вариантов, кроме как согласиться с предложением Кабмина повысить отдельные налоги.

"Да, это плохое решение, сдерживающее экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально несущее риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем, другого пути, как закрыть разрыв у военных, сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, который начнет резко усугубляться к концу года. Если мы не сможем профинансировать войско и защитить украинские земли, то согласитесь, вопрос уплаты и повышения налогов будет в принципе напрасным", – резюмировал нардеп.

Повышение налогов в Украине: основные предложения Кабмина

Увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. При этом его обяжут платить юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") –по разным ставкам в зависимости от группы.

При этом –по разным ставкам в зависимости от группы. Обложить военным сбором торговлю недвижимостью и авто.

Ввести налог на сладкую газировку.

Взимать военный сбор в размере 30% от стоимости при продаже ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

Обложить военным сбором физ- и юрлиц при покупке банковских металлов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключает, что увольнения и назначения в Кабмине все же произойдут. Однако он не комментирует вероятную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полную смену состава правительства.

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