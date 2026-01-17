Мошенники придумали новую схему обмана с бензином: что надо знать
В Украине мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал. При том на самом деле те украинцы, которые согласятся на это предложение, могут потерять доступ к своему аккаунту в Telegram.
Об этом сообщает полиция Черкасской области. Так, как пояснили правоохранители, сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на телеграмм-канал и получить промокод на бесплатное топливо.
Далее пользователя перенаправляют еще на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения из смс или телеграма. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.
"В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом меньше чем за сутки", – говорится в сообщении полиции.
Как не дать себя обмануть:
- Всегда проверяй информацию через официальные источники. Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь.
- Не переходи по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты.
- Проверяй сайты, на которых вводишь личные данные.
Ранее OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме, жертвами которой становятся украинские пенсионеры. Злоумышленники ищут своих жертв через соцсети вроде Facebook и TikTok. Сначала предлагают капли, которые способны, например, без операции вылечить катаракту, а после этого как можно дольше заставляют жертву тратить деньги на псевдомедикаменты. Одна из жертв таким образом потеряла более 30 тыс. грн.
