Мошенники придумали новую схему обмана с бензином: что надо знать

В Украине мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал. При том на самом деле те украинцы, которые согласятся на это предложение, могут потерять доступ к своему аккаунту в Telegram.

Видео дня

Об этом сообщает полиция Черкасской области. Так, как пояснили правоохранители, сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на телеграмм-канал и получить промокод на бесплатное топливо.

Далее пользователя перенаправляют еще на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения из смс или телеграма. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.

"В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом меньше чем за сутки", – говорится в сообщении полиции.

Как не дать себя обмануть:

Всегда проверяй информацию через официальные источники. Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь.

Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь. Не переходи по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты.

мессенджеров или электронной почты. Проверяй сайты, на которых вводишь личные данные.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме, жертвами которой становятся украинские пенсионеры. Злоумышленники ищут своих жертв через соцсети вроде Facebook и TikTok. Сначала предлагают капли, которые способны, например, без операции вылечить катаракту, а после этого как можно дольше заставляют жертву тратить деньги на псевдомедикаменты. Одна из жертв таким образом потеряла более 30 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!