Украинцам установили крайний срок до 10 августа: кто сохранит отсрочку, а кто рискует её потерять

Отсрочку от мобилизации сохранят работники тех предприятий, которые подтвердили статус критически важных в соответствии с новыми требованиями, тогда как риск лишиться отсрочки касается только компаний, не подавших документы или больше не соответствующих обновленным критериям. Для предприятий, имевших статус критически важных по состоянию на 2 июня 2026 года, ключевым сроком является 10 августа – после этой даты без подтверждения статус может быть отменен вместе с правом на отсрочку от мобилизации сотрудников.

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Об этом рассказал младший юрист одного из адвокатских объединений Даниил Макаренко в комментарии "Громадскому Радио". По его словам, работникам предприятий, подтвердивших свою критическую важность в соответствии с обновленными требованиями, волноваться не стоит.

Если предприятие подало необходимые документы, соответствует новым критериям и в дальнейшем официально признано критически важным, бронирование его работников продолжает действовать без каких-либо дополнительных изменений. То есть для самих работников процедура не меняется — главное, чтобы их работодатель успешно прошел повторное подтверждение статуса.

Кто рискует лишиться отсрочки

Совершенно иная ситуация складывается для предприятий, не выполнивших новые требования. По словам юриста, после пересмотра правил Кабинет Министров ужесточил критерии определения критически важных предприятий. Прежде всего были повышены требования к уровню заработной платы работников.

Кроме того, для отдельных категорий бизнеса часть критериев вообще отменили. Такие предприятия должны были либо подтвердить соответствие новым правилам, либо получить статус критически важного уже на других основаниях.

Если этого не было сделано, предприятие теряет статус критически важного, а его работники, соответственно, могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Иными словами, риск касается не всех военнообязанных, а лишь работников тех компаний, которые больше не соответствуют установленным государством требованиям.

Для кого установлен крайний срок до 10 августа

Особые правила действуют для предприятий, которые уже имели статус критически важных по состоянию на 2 июня 2026 года. Именно им государство предоставило переходный период, в течение которого необходимо было сообщить о соответствии новым критериям или об изменении оснований для получения статуса.

Конечным сроком определено 10 августа 2026 года. Если до этой даты предприятие не подтвердит свою критическую важность или не подаст необходимые документы, его статус будет отменен. Вместе с этим прекратится и возможность резервирования работников.

Почему автоматическое продление отсрочки может не сработать

Юрист также обратил внимание, что автоматическое продление отсрочки работает не во всех случаях. Проблемы могут возникнуть из-за:

изменения основания для отсрочки;

технических сбоев при обновлении государственных реестров;

ошибок при оформлении бронирования;

несоответствие отдельных данных.

В то же время это не означает автоматическую мобилизацию. В большинстве случаев речь идет именно о технических вопросах, которые можно исправить после обновления информации.

Что изменилось для людей с несколькими основаниями для отсрочки

Отдельно Даниил Макаренко обратил внимание на ещё одно важное изменение. Раньше человек, имевший несколько законных оснований для отсрочки, должен был сначала отменить действующую отсрочку, а уже потом оформлять новую. Из-за этого возникал промежуток времени, когда человек формально мог остаться без защиты.

Теперь этот механизм изменен. Новая отсрочка оформляется еще до окончания предыдущей, поэтому непрерывность права на отсрочку сохраняется.

Слухи о массовой потере статуса критически важных предприятий в агросекторе не подтверждены

После обновления правил в социальных сетях начали активно распространяться сообщения о якобы массовом лишении агропредприятий статуса критически важных. В частности, широкую огласку получили видео и публикации, в которых утверждалось, что десятки предприятий в Николаевской области уже лишились возможности бронировать работников.

Некоторые авторы даже связывали это с конспирологическими версиями о якобы попытках дешево скупить украинские земли. Впрочем, юрист подчеркивает, что такие утверждения не имеют подтверждения.

Перечень критически важных предприятий является закрытым, поэтому в открытом доступе нет информации о том, какие именно компании утратили этот статус и сколько среди них аграрных предприятий. Именно поэтому говорить о целенаправленном давлении на отдельную отрасль пока нет оснований.

Кроме того, эксперт опроверг распространенное утверждение о том, что новые правила якобы стали следствием кадровых перестановок в Министерстве обороны. По его словам, пересмотр критериев критичности начался еще до смены руководства ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство, вероятно, пока не будет приостанавливать бронирование военнообязанных через приложение "Дія", хотя ранее именно такой сценарий активно обсуждался в ходе подготовки реформы. Новый Кабинет министров решил отложить этот вопрос, а все предыдущие планы по приостановке онлайн-сервиса на данный момент утратили актуальность.

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