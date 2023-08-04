В бюджете этого года на финансирование деятельности политических партий заложили более 886 миллионов гривен. Почти миллиард гривен на работу партий, Карл!

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Я помню как разного рода лоббисты из громадських организаций прожимали этот законопроект и его таки приняли. Парламент еще прошлого созыва, так что к нынешним тут претензий нет. Настаивали на том, что это европейская норма и она защитит нас от политической коррупции. Я и тогда смеялся до слез. Защитит, ага. Боремся с коррупцией деньгами, гениально!

Просто кроме обычных финансовых потоков у них прибавится еще и этот из бюджета. Помогаем нуждающимся, как-то так. Понятно, что оказался прав я, а не эти ребята с грантами на реформы. Политическая коррупция никуда не делась. Но почти ярд в год из бюджета уходит теперь на политические партии. Сейчас выбирают из двух законопроектов, как быть с отчетностью по этим деньгам.

А может, вообще ну его? Может закроем эту статью расходов? Во-первых, потому что она совершенно бесполезная и дает эффекта не больше, чем любой другой ритуал без смысла. Во-вторых, во время войны этот миллиард можно потратить на более нужные вещи. Транспорт. Дроны. Да масса статей расходов, где категорически не хватает. Иначе я через день не просил бы помочь нам приобрести на подразделение самое необходимое для эффективной работы. Давайте попробуем – на нужное ЗСУ сразу даем деньги из бюджета, а на политические партии объявляем сбор донатов в Сети. Это как-то даже логично…