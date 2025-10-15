Разделяю точку зрения директора Европейского центра анализа и стратегии (CASE) Дмитрия Некрасова, считающего, что западные экономические санкции, как правило, почти не достигают своих целей непосредственно сейчас, хотя стратегически для России они, безусловно, вредны, ведь запас прочности там имеет пределы.

При этом в общем случае сопоставлять вред от санкций для РФ и применяющих их стран - лично я считал бы не очень корректным, ведь вредящие России санкции ослабляют её мощь, тем самым снижая риск распространения войны на страны ЕС, то есть "вред" для них, в том числе и чисто экономический, - весьма условен.

И это уже имеет значение ДЛЯ ЕВРОПЫ не только если санкции работают именно когда идет война в Украине, но и когда они действуют на перспективу.

Впрочем, некоторые санкции - для России даже полезны. Как резонно отмечает тот же Д. Некрасов, это касается, к примеру, персональных или коллективных санкций в отношении тех, кто хотел бы вывести свои деньги - иногда внушительные! - из российской экономики на Запад, но из-за санкций такой возможности лишен, отчего соответствующие суммы "вынуждены" работать на войну.Совсем другая тема Дмитрия Некрасова связана с недавно состоявшимся присуждением - среди прочих - американцу Джоэлю Мокиру Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, то есть сокращенно - Нобелевской премии по экономике, в связи с чем руководитель CASE вспоминает с подробностями книгу будущего лауреата "Рычаг богатства" 1990 (!!!) года, где тот анализировал, в частности, инновационные преимущества средневековых варваров в сравнении с прославленной греко-римской античностью в практическом внедрении огромного числа технических изобретений всевозможных Архимедов, создававших только единичные технические образцы - для забавы и демонстрации возможностей человеческого ума, которые по-настоящему использовать начали лишь варвары.

Так вот, судя по всему, сейчас (продолжаю я уже от себя) место средневековых не таких уж изобретательных, однако же работящих - в воплощении в жизнь гениальных изобретений - варваров заняли, прежде всего, китайцы, а потому именно в неожиданном еще на стыке тысячелетий серьезном сближении РФ и КНР - хоть бы и в форме постепенного поглощения России Китаем - заключается новый шанс мордора, возвращающегося под старую знакомую орду, но уже в суровое ядерное время.

И здесь - объединяю оба (казалось бы, совсем разных) аналитических обзора Некрасова - можно сравнить влияние на ленивую "загадочную" дворовую бандитку-пропойцу Россию со стороны Запада, то есть Цивилизации, и Востока, который достаточно талантлив во внедрении чужих инноваций:[знакомый и нам нравоучительный гонор,] санкции, DEI, социальные стандарты, экономика услуг, научно-технические наработки;или сильная рука, поднебесное величие, полтора миллиарда послушных работящих винтиков, экономика производства, овеществление-освоение…