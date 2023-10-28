"Больше не можем ждать, кормят путинскую машину": лидер Болгарии поставил Венгрию на место

Лидер Болгарии обвинил Венгрию и Сербию в том, что они помогают питать "военную машину" Кремля, не пытаясь найти альтернативные источники энергии из-за возможного введения налога на импорт газа. Таким образом Болгария ответила на заявления Венгрии.

Как пишет Bloomberg, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, который идет транзитом через Болгарию. Венгрия ранее называла такую инициативу "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог угрожает остановить жизненно важные поставки топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти прибыли питают военную машину Путина", – сказал Денков в интервью в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе. "Мы не можем больше ждать. На самом деле это должно было произойти раньше".

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Денков, который настаивал на том, что регулирование соответствует правилам ЕС, заявил, что открыт для переговоров как с Будапештом, так и с Белградом. Он обвинил правительства во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем в разжигании необоснованных опасений по поводу повышения цен вместо участия в переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан снова заявил, что Украина не сможет выиграть войну. Он считает, что армия российских оккупантов имеет все преимущества, чтобы достичь своего.

Также Орбан выдал, что международным партнерам Украины нужно отказаться от убеждений насчет восстановления ее территориальной целостности и вступления в НАТО. Кроме того, он предложил Западу заключить соглашение с Путиным без возвращения в Украину Крыма.

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