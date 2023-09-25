Абонплату за газ пересчитали, но не для всех: кто из украинцев сэкономит

В Украине уже с 1 октября изменятся правила расчета тарифа на доставку газа, т.н. абонплаты за газ. Уменьшен будет минимальный платеж – он применяется для тех, кто потреблял меньше всего топлива в течение газового года с октября-2022 по октябрь-2023 и опломбировал нерабочие газовые приборы.

Есть несколько случаев, когда это позволит экономить, пишет OBOZREVATEL. В частности, если:

собственники не собираются зимовать в жилье;

им отключили газ;

котел или колонку не используют и собираются демонтировать.

В целом в изменении правил речь идет о снижении минимального размера годовой заказанной мощности. Как объясняют специалисты "ГазПравды", это показатель, которые определяет, сколько должен платить потребитель, даже если не пользуется газом.

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При этом чем больше у человека газовых приборов, тем выше размер годовой заказанной мощности, а значит и минимальная абонплата за газ. "Если в вашем доме есть, например, газовая плита, котел и колонка, то меньше платить за распределение вы сможете только, если опломбируете какой-нибудь из приборов", – отмечают специалисты.

Это означает, что прибор выведут из эксплуатации, им невозможно будет воспользоваться без повторного визита газовщиков, которые снимут пломбу. "Нововведения будут актуальны, к примеру, для владельцев дач и т.п., в которых люди не собираются зимовать", – считают эксперты. Очевидно, что пломбировать работающий котел отопления или водонагреватель в жилом доме ради экономии захотят далеко не все.

Еще одна категория, которой помогут сэкономить новые правила, – потребители с временно отключенным газоснабжением. Если они опломбируют свои газовые приборы, то на время длитеьного отключения их тариф значительно снизится.

Именно такой пример приводили в НКРЭКУ, когда рассчитывали размер экономии. Там подсчитали тариф для семьи из Черновицкой области опломбированным оборудованием – газовым котлом и водонагревателем. В нацкомиссии определили, что экономия для такой семьи составит 45,6 грн в месяц, или 547,25 грн в год (исходя из тарифа 1,99 грн без НДС).

Также снизить абонплату за газ смогут те, кто планировал вообще демонтировать котел или газовую колонку. После 1 октября для снижения минимального платежа им будет достаточно просто опломбировать недействующее оборудование. К слову, чтобы провести эту процедуру, обращаться нужно к оператору распределения газа (т.е. в облгаз, горгаз или филиал газсетей в зависимости от региона.

Тариф на доставку газа: зачем он нужен?

В Украине в разных населенных пунктах тарифы на доставку газа отличаются в разы. Это обычно вызывает много вопросов у потребителей. Ведь, к примеру, в начале 2023 года для киевлян абонплата за газ составляла всего 38 коп./куб. м, а для жителей Винницкой области – аж 2,95 грн за куб.

Дело в том, что плата за распределение газа – это, по сути, деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Тариф зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают (то есть количества потребителей у конкретного облгаза). Аналогичная ситуация, к слову, с водоканалами и тарифами на холодную воду.

Также следует учитывать, что тариф на доставку газа устанавливается раз в год – с 1 октября. При расчете суммы учитывается потребление с прошлого октября по текущий. После этого потребитель каждый месяц платит равную сумму. А его текущее потребление будет учитываться уже на следующий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют активно готовиться к отопительному сезону. Один из способов – правильно расположить мебель в квартире. Так, в зонах отдыха будет держаться более комфортная температура без дополнительного обогрева.

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