Беженцам упростили получение важного документа: что теперь можно оформить онлайн

С 30 июля украинцы, находящиеся за рубежом, могут полностью онлайн зарегистрироваться в Государственном реестре налогоплательщиков и получить электронную карточку с QR-кодом через систему єКонсул. Подать заявление можно дистанционно или через посольство или консульство, а готовый документ отправляется заявителю в электронном виде в течение нескольких дней.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Ранее оформление регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) для тех, кто находится за рубежом, часто требовало личного приезда в Украину или отправки нотариально заверенных документов по почте.

Теперь большую часть процедуры можно пройти полностью онлайн. После рассмотрения заявления заявитель получает электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом, подтверждающую присвоение налогового номера.

В настоящее время сервис охватывает регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков по форме №1ДР. В дальнейшем планируется запустить ещё одну онлайн-услугу — внесение изменений в реестр по форме №5ДР.

Как подать заявление

Украинцы могут воспользоваться одним из двух способов оформления. Первый вариант – подать заявление самостоятельно через систему єКонсул. Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью Дія.Підпису , квалифицированной электронной подписи или BankID;

, квалифицированной электронной подписи или BankID; заполнить электронную форму;

приложить скан-копию документа, удостоверяющего личность;

загрузить документ, подтверждающий место жительства или пребывания.

Второй вариант – обратиться лично или через уполномоченного представителя в посольство или консульство Украины. В этом случае заявитель должен пройти идентификацию и предоставить оригиналы необходимых документов.

Сколько стоит оформление

Если документы подаются через дипломатическое учреждение в бумажной форме, за автоматизированную обработку заявления взимается консульский сбор в размере 40 долларов США (1 782 грн) или 37 евро (1 888 грн). После проверки информации Государственная налоговая служба формирует электронную карточку налогоплательщика с защищенным QR-кодом и отправляет ее заявителю через систему "еКонсул" в течение нескольких дней.

За два месяца работы сервиса родители подали более 2,1 тысячи заявлений, а налоговая уже оформила 1 782 электронные карточки налогоплательщика для детей, находящихся за пределами Украины. Теперь аналогичная возможность стала доступна и для всех совершеннолетних граждан Украины, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за время полномасштабной войны миллионы украинцев нашли убежище в странах ЕС и, имея возможность путешествовать, многие из них могут полагаться на национальный страховой документ. Но на самом деле перед каждой поездкой в другую страну у украинцев должна быть оформлена Европейская карта медицинского страхования (EHIC – от European Health Insurance Card).

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