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Без фиксированного курса НБУ: объявил официальную стоимость доллара на 3 октября

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
2,3 т.
НБУ объявил стоимость доллара 3 октября

Несмотря на фактическую отмену фиксированного курса доллара в Украине с 3 октября, НБУ пока не изменил официальную стоимость американской валюты – по состоянию на 09:43 она составляет 36,56 грн. Именно на таком уровне официальный курс был зафиксирован летом 2022 года – и находился на нем до последнего времени.

Впрочем, в Нацбанке предупреждали: новый режим гибкости курса будет отличаться от того, который действовал в Украине до начала полномасштабного вторжения России. В частности, регулятор продолжит:

  • тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке;
  • оставаться ключевым игроком на нем.
НБУ пока не изменил официальный курс доллара
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"Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который бы при плавании курса приводил к постоянному ослаблению гривни. При управляемой гибкости НБУ будет компенсировать эту структурную разницу между спросом и предложением валюты", – объяснили в Нацбанке.

Таким образом, фактически курс межбанка отпускается и будет определяться спросом и предложением. Но Нацбанк при этом продолжит значительно влиять на ситуацию, хоть и будет покрывать только структурный дефицит валюты (тот, что создается дисбалансом импорта и экспорта).

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, украинцам не следует панически скупать доллары. Ведь хотя стоимость валюты в обменниках и может ненадолго подняться, но на это не будет никаких причин, кроме попыток самих обменников нажиться на ажиотаже. А потому уже через 1-1,5 недели ситуация стабилизируется.

"На первом этапе вполне возможно, что курс в обменниках может прыгнуть, однако этот эффект можно считать "пеной": за 1-1,5 недели ситуация будет более или менее адекватной. Все предыдущие шаги НБУ по овладению рынком были удачными, поэтому я бы не советовал гражданам вестись на политику обменных пунктов, не поддаваться на "магические заоблачные цифры" и уж точно не бежать сломя голову и скупать валюту", – посоветовал банкир.

Он объяснил, что "режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу. А потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно заявлению Нацбанка, многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается негативно. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде.

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