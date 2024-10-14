Бедные стали еще беднее: во Всемирном банке обратили внимание на тревожную тенденцию

Уровень государственного долга 26 самых бедных стран мира вырос до максимума за последние 18 лет, с 2006 года. Большинство этих стран – это государства Африки к югу от Сахары, также в списке – Афганистан и Йемен. Их госдолг теперь составляет в среднем 72% ВВП.

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Об этом свидетельствуют подсчеты Всемирного банка (ВБ). Отмечается, что в этих странах проживает 40% самого бедного населения планеты. Речь идет о людях, которые живут живущих менее, чем на 2,15 доллара (около 88 грн) в день.

"26 беднейших экономик мира... погрязли в долгах больше, чем когда-либо с 2006 года, и становятся все более уязвимыми к стихийным бедствиям и другим потрясениям", – говорится в отчете. При этом доля международной помощи в ВВП указанных странах сократилась до минимума за 20 лет.

В результате многие государства лишаются необходимого им доступного финансирования. По сути, самые бедные страны стали еще беднее, чем были перед до пандемии COVID-19, несмотря на то, что остальной мир в значительной степени оправился от нее и восстановил траекторию роста.

Две трети из 26 беднейших стран находятся в состоянии вооруженных конфликтов или испытывают трудности с поддержанием порядка, что препятствует иностранным инвестициям. Почти все они экспортируют сырьевые товары, говорится в докладе.

"Хорошо продуманные меры национальной политики могут улучшить финансовое положение стран с низкими доходами. Для укрепления бюджетных позиций национальные директивные органы в странах с низкими доходами должны стремиться к усилению мобилизации внутренних доходов, повышению эффективности расходов, совершенствованию практики управления долгом и стимулированию более сильного экономического роста", – рекомендуют в ВБ.

Однако в институции считают, что нужны не только реформы. "Поддержка мирового сообщества также имеет решающее значение для оказания помощи странам с низкими доходами в использовании их природных ресурсов и демографических дивидендов, стабилизации их бюджетного положения и совершенствовании управления налогово-бюджетной политикой", – резюмируют авторы доклада.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре-2024 Украина успешно завершила операцию по реструктуризации госдолга на сумму около $20,5 млрд. Кроме недопущения дефолта это позволило уменьшить государственный и гарантированный государством долг Украины почти на $9 млрд. А за ближайшие три года страна сэкономит на выплатах кредиторам $11,4 млрд.

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