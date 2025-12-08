Банки заметно переписали курс: сколько стоит доллар в Украине сегодня

За выходные в украинских банках заметно снизили курс наличного доллар. В полдень понедельника, 8 декабря, они определили его в средние 41,82/42,33 грн (покупка/продажа), что на 8 коп ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 5 декабря.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,25-42,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,25 грн;

Укрсиббанк – 42,4 грн;

Прокредит Банк – 42,4 грн;

Таскомбанк – 42,4 грн;

Сенс Банк – 42,35 грн;

Юнекс Банк – 42,4 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

абанк – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42,25 грн.

Покупают же они ее по 41,65-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,8грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Юнекс Банк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

абанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,71/42,35 грн (покупка/продажа). Это:

на 9 коп. ниже в покупке;

но на 10 коп. выше в продаже.

Каким будет курс доллара в банках и обменниках в ближайшие дни

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение 8-14 декабря курс наличного доллара в банках и обменниках будет находиться на в пределах 42,3-42,8 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Резких колебаний на валютном рынке не предполагается. На ближайшую неделю ожидаем контролируемые изменения в пределах действия режима управляемой гибкости без резких скачков", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

