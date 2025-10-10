Банки Украины обновили курс доллара: что происходит с курсом и чего ждать

В украинских банках 10 октября продолжится рост курса наличного доллара. В кассах финучреждений американская валюта стоит в среднем 41,3/41,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. На следующей неделе, по мнению экспертов, ситуация вряд ли изменится.

При этом стоит учитывать, что за месяц, с 10 сентября 2025 года, доллар в банках Украины все же ощутимо подорожал. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 40,9 грн, а продавали по 41,48 грн – на 22-40 коп. дешевле, чем теперь.

В украинских обменниках стоимость доллара 10 октября тоже несколько выросла. Курс выставили на среднем уровне 40,94/41,61 грн/долл. (покупка/продажа).

Курс доллара 10 октября: в каких банках покупать и продавать валюту

Крупные финучреждения Украины сегодня продают американскую валюту по 41,58-41,9 грн. Так:

Ощадбанк – 41,7 грн;

ПриватБанк, Универсал Банк, Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,76;

ПУМБ – 41,9 грн;

Абанк – 41,8 грн;

Коминбанк – 41,58 грн.

Покупают доллар по 41,05-41,44 грн. В частности:

Универсал Банк – 41,05 грн;

Ощадбанк – 41,35 грн;

Абанк, Укрсиббанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,34

ПриватБанк – 41,15 грн;

Коминбанк – 41,37 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, стоимость валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара: чего ждать в ближайшее время

До конца осени украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Как констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка, который, в частности, имеет почти рекордные резервы.

Впрочем, признают в одном из операторов рынка обмена валют, умеренная девальвация все же возможна – однако плавная и управляемая. "Основной драйвер – это поведение доллара в паре с евро. Среди внутренних же факторов нет таковых, которые способны неконтролируемо или непредсказуемо сдвинуть курс. Кроме воли НБУ – он своими рекордными резервами способен управлять рынком и котировками", – рассказали специалисты.

Пойти на обесценивание гривни регулятор может для наполнения бюджета за счет сборов и пошлин, номинированных в валюте. Однако отмечается, что вероятность такого шага незначительна: "Пока ни правительство, ни Минфин не подают сигналов, что для выполнения бюджета-2025 существует такая потребность".

На следующей неделе – с 13 октября – наличный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Об этом рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

"На протяжении 13-19 октября курсовые перипетии не будут отличаться какой-либо новизной... Конечно, нельзя исключать, что спрос может перевесить предложение, однако в таком случае Нацбанк может сбалансировать эти показатели из-за валютных интервенций", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, пв октябре на динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов – как внутренних, так и внешних. Их эффект может проявляться и комплексно, и отдельно – в зависимости от экономических и геополитических событий.

