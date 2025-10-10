Банки Украины обновили курс доллара: что происходит с курсом и чего ждать
В украинских банках 10 октября продолжится рост курса наличного доллара. В кассах финучреждений американская валюта стоит в среднем 41,3/41,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. На следующей неделе, по мнению экспертов, ситуация вряд ли изменится.
При этом стоит учитывать, что за месяц, с 10 сентября 2025 года, доллар в банках Украины все же ощутимо подорожал. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 40,9 грн, а продавали по 41,48 грн – на 22-40 коп. дешевле, чем теперь.
В украинских обменниках стоимость доллара 10 октября тоже несколько выросла. Курс выставили на среднем уровне 40,94/41,61 грн/долл. (покупка/продажа).
Курс доллара 10 октября: в каких банках покупать и продавать валюту
Крупные финучреждения Украины сегодня продают американскую валюту по 41,58-41,9 грн. Так:
- Ощадбанк – 41,7 грн;
- ПриватБанк, Универсал Банк, Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,75 грн;
- Райффайзен Банк – 41,76;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Абанк – 41,8 грн;
- Коминбанк – 41,58 грн.
Покупают доллар по 41,05-41,44 грн. В частности:
- Универсал Банк – 41,05 грн;
- Ощадбанк – 41,35 грн;
- Абанк, Укрсиббанк – 41,2 грн;
- ПУМБ – 41,34
- ПриватБанк – 41,15 грн;
- Коминбанк – 41,37 грн;
- Райффайзен Банк – 41,44 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн.
Прогноз курса доллара: чего ждать в ближайшее время
До конца осени украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Как констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка, который, в частности, имеет почти рекордные резервы.
Впрочем, признают в одном из операторов рынка обмена валют, умеренная девальвация все же возможна – однако плавная и управляемая. "Основной драйвер – это поведение доллара в паре с евро. Среди внутренних же факторов нет таковых, которые способны неконтролируемо или непредсказуемо сдвинуть курс. Кроме воли НБУ – он своими рекордными резервами способен управлять рынком и котировками", – рассказали специалисты.
Пойти на обесценивание гривни регулятор может для наполнения бюджета за счет сборов и пошлин, номинированных в валюте. Однако отмечается, что вероятность такого шага незначительна: "Пока ни правительство, ни Минфин не подают сигналов, что для выполнения бюджета-2025 существует такая потребность".
На следующей неделе – с 13 октября – наличный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Об этом рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.
"На протяжении 13-19 октября курсовые перипетии не будут отличаться какой-либо новизной... Конечно, нельзя исключать, что спрос может перевесить предложение, однако в таком случае Нацбанк может сбалансировать эти показатели из-за валютных интервенций", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, пв октябре на динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов – как внутренних, так и внешних. Их эффект может проявляться и комплексно, и отдельно – в зависимости от экономических и геополитических событий.
