'Работа по 'Шахедам' неудовлетворительная': Зеленский пообещал выводы по организации работы Воздушных сил. Видео

Военно-политическое руководство страны недовольно работой украинских защитников из рядов Воздушных сил, а именно защитой страны от воздушных ударов, которые наносит захватчик своими беспилотниками. И это касается не только военных, но и чиновников на всех звеньях власти.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к стране с итогами 20 января. Глава государства пообещал соответствующие "выводы" – как в сфере военных, так и в сфере госуправления.

Кадровые решения

"Только что провел специальный селектор по ситуации в регионах – восстановления, привлечения необходимых ресурсов. Киев – самое сложное, утром были попадания "шахедов" по объекту энергетики в области. Бригады сейчас работают. Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительная: есть перехватчики, много сил задействовано – мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой. Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны – выводы будут", – пообещал Владимир Зеленский.

По его словам, кроме военных, "каждый чиновник, местные власти, все руководители государственных компаний, руководители энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, работать в селах, на тех территориях, где надо восстанавливать и надо защищать".

"Сегодня есть кадровое решение – Александр Кубраков с позиции в Офисе президента будет заниматься вопросами инфраструктуры и отношений с общинами. Я назначил Кубракова своим советником – в том числе по ситуации в Киеве. Я буду ждать предложений, и привлекать и в дальнейшем профессиональных людей из команды Украины, которые могут присоединиться к государственной работе", – сообщил президент.

Киев без света и отопления

"Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов. Все силы должны быть направлены, чтобы облегчить ситуацию. Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизни и как перестроить работу – как поддержать людей, как поддержать бизнес", – отметил президент.

Он подчеркнул, что чиновникам "надо дать ответы на все эти вопросы", и они понесут персональную ответственность, потому что уже завтра украинский лидер "ожидает конкретный, четкий перечень действий и решений".

Ситуация в других регионах

Также президенту докладывали "по тому, что сделано в части общин за день по Киевской области, по Днепровщине, по Харькову, по Черниговщине, по Сумщине, Ровно".

Украинский лидер отдельно выделил ситуацию в Запорожье, где "очень сложно – весь день "шахеды" бьют по городу". Соответственно, Владимир Зеленский поручил "направить больше средств, больше экипажей для защиты", а также отдал Минобороны "конкретные задачи для изменения логистики".

Помощь извне

Также украинский лидер говорил с главными переговорщиками Украины, а именно – с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, главой Офиса президента Кириллом Будановым, главой фракции "слуг народа" в парламенте Давидом Арахамией. Они "активно работают с американской стороной, работают с европейскими представителями относительно возможных встреч, и относительно пакетов поддержки", пояснил Владимир Зеленский и очертил их главные задачи на сегодня.

"Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления, для резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит – реальные результаты для Украины – Украина будет там представлена. Никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов", – отметил Владимир Зеленский.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. Также в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Также известно, что из-за очередной российской атаки без тепла осталось более 5,6 тысячи многоэтажек. Кроме того, левый берег города в результате обстрела пока без водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский еще два дня назад заявил, что система противовоздушной обороны нуждается в усилении и структурных изменениях. По его словам, после детального анализа действий России и эффективности украинской ПВО будут приняты необходимые решения, в том числе и кадровые.

Таким образом, обещанные кадровые пертурбации неотложны и необратимы.

