242 дня держали оборону и не сдавались: Зеленский отметил защитников Донецкого аэропорта

Во вторник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил защитников Донецкого аэропорта. Бойцы ВСУ 242 дня держали оборону под постоянными обстрелами и в окружении террористов "ДНР".

Соответствующее сообщение он сделал у себя в Telegram. Он выразил благодарность этим людям и подчеркнул важность поддержки таких героев.

"Их называли киборгами, а они просто демонстрировали лучшее, что есть в украинском характере, в украинском сердце, в украинском духе: не сдаваться, бить оккупанта и поражать мир тем, что может Украина", — написал президент.

Что известно об этом дне

Защита Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева продолжалась с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Украинские бойцы оставались на объекте до тех пор, пока боевики с помощью тяжелой артиллерии и "Градов" не уничтожили все сооружения, где могли находиться военные.

20 января террористы взорвали новый терминал, похоронив под его обломками часть киборгов. Те, кто выжил, оборонялись до 22 числа, но потом покинули терминал. Многие были ранены и взяты в плен. В обозначении подвига украинских воинов появилась фраза, которая стала крылатой:"Люди выстояли, не выстоял бетон".

За 242 дня обороны аэропорта ВСУ потеряли не менее 100 бойцов убитыми и более 400 ранеными. Несколько бойцов были признаны пропавшими без вести.

