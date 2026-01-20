Ситуация с графиками непредсказуемая: "Укрэнерго" объявило план масштабных отключений света на 21 января
В среду, 21 января, во всех областях Украины снова введут почасовые отключения электроэнергии и другие ограничения энергопотребления. Время и объем таких отключений отличаются в зависимости от региона. Кроме того ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.
Об этом свидетельствуют заявления "Укрэнерго" вечером 20 января. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.
Там также уточнили, что ограничения вводятся не только для населения. Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
Где узнавать графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, 20 января после масштабной атаки России по украинской энергосистеме в целом ряде областей Украины действуют аварийные отключения. Самая сложна энергетическая обстановка – в Киеве, в части Киевской области, Харькове. На Житомирщине в то же время заявили, что ситуация близка к критической.
