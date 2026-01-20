Ситуация с графиками непредсказуемая: "Укрэнерго" объявило план масштабных отключений света на 21 января

В среду, 21 января, во всех областях Украины снова введут почасовые отключения электроэнергии и другие ограничения энергопотребления. Время и объем таких отключений отличаются в зависимости от региона. Кроме того ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.

Об этом свидетельствуют заявления "Укрэнерго" вечером 20 января. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.

Там также уточнили, что ограничения вводятся не только для населения. Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.

Где узнавать графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января после масштабной атаки России по украинской энергосистеме в целом ряде областей Украины действуют аварийные отключения. Самая сложна энергетическая обстановка – в Киеве, в части Киевской области, Харькове. На Житомирщине в то же время заявили, что ситуация близка к критической.

