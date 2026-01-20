УкраїнськаУКР
Ситуация с графиками непредсказуемая: "Укрэнерго" объявило план масштабных отключений света на 21 января

Ксения Капустинская
Отключение электроэнергии в Киеве в 2026 году

В среду, 21 января, во всех областях Украины снова введут почасовые отключения электроэнергии и другие ограничения энергопотребления. Время и объем таких отключений отличаются в зависимости от региона. Кроме того ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.

Об этом свидетельствуют заявления "Укрэнерго" вечером 20 января. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.

Там также уточнили, что ограничения вводятся не только для населения. Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.

Отключения света 20 января

Где узнавать графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января после масштабной атаки России по украинской энергосистеме в целом ряде областей Украины действуют аварийные отключения. Самая сложна энергетическая обстановка – в Киеве, в части Киевской области, Харькове. На Житомирщине в то же время заявили, что ситуация близка к критической.

