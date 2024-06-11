Банки собираются переписывать курс: что будет с долларом до конца рабочей недели

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в период по 14 июня стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 39,7 до 40,9 грн. Вечером же 11 июня они установили курс валюты на среднем уровне 40,35/40,9 грн (покупка/продажа).

О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: похожие изменения произойдут и в обменниках. Так:

там курс доллара ожидается в пределах от 39,6 до 40,85 грн;

вечером 11 июня они определили его в средние 40,4/40,92 грн (покупка/продажа).

При этом, отмечается, некоторые пункты обмена "будут пробовать тестировать курс продажи американской валюты и до 41 грн". Тем не менее, долго это продолжаться не будет – "встретив низкий спрос при таком ценнике, будут опускать его".

В целом же, отметил он, "если бюджет сейчас не станет слишком активно заливать рынок новой порцией денег по своим расчетам с контрагентами", по крайней мере, до конца июня взлета курса не предусматривается. Соответственно, констатировал Козырев, и Нацбанку придется меньше тратить валюты на интервенции поддержки гривны на межбанке.

Что будет с долларом в июне

В целом же в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

В то же время, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что диапазон курсовых колебаний в июне будет находиться е в пределах 40-41 грн. При этом курс в конкретный момент времени будет зависеть, по ее словам от ряда факторов – в частности, новостного фона.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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