Обменники не стали удерживать курс: что произошло с долларом

В украинских обменниках существенно снизился курс доллара. В полдень 6 июня они выставили его на среднем уровне 39,94/40,57 грн (покупка/продажа), что сразу на 28 коп. ниже в покупке и на 24 коп. в продаже, чем днем ранее.

Подешевела американская валюта и в банках. В полдень 6 июня те определили ее курс в средние 40,1/40,7 грн (покупка/продажа). Что на 15 коп. дешевле в покупке и продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждение покупают валюту по 39,45-40,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,1 грн;

Укрэксимбанк – 40 грн;

ПУМБ – 40,3 грн;

Сенс Банк – 40,1 грн;

Укрсиббанк – 40 грн;

Универсал Банк – 39,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 40 грн.

Продают же они ее по 40,55-40,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Смысл Банк – 40,65 грн;

УкрСиббанк – 40,68 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в июне

В целом же в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в пределах 40-41 грн/доллар.

Он добавляет: в среднем каждые 3-4 дня будет меняться вектор изменений. В частности, нисходящая тенденция будет меняться на восходящую и наоборот.

В свою очередь, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

В то же время, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что диапазон курсовых колебаний в июне будет находиться е в пределах 40-41 грн. При этом курс в конкретный момент времени будет зависеть, по ее словам от ряда факторов – в частности, новостного фона.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк же на 6 июня обновил официальный курс доллара до 40,13 грн. Что на 13 коп. ниже предыдущего и сразу на 31 коп. ниже курса 3 июня – рекордного в истории Украины.

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