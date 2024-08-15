Банки отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские банки заметно снизили курс наличного доллара. В полдень 15 августа они определили его в средние 41,1/41,5 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке и на 9 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,4-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,75 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

УкрСиббанк – 40,95 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,35-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс выставили обменники

Подешевел доллар и в обменных пунктах. Так, в полдень 15 августа они определили его курс в средние 40,88/41,35 грн (покупка/продажа). Что:

на 14 коп. дешевле в покупке, чем вечером 14 августа;

на 10 коп. в продаже.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работы морского коридора и довоенных объемов перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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