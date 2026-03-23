Банки не будут удерживать курс доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 29 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44-44,5 грн. Вечером же 23 марта там покупали доллар в среднем по 43,6 грн, а продавали по 44,12 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость доллара в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44-44,5 грн. Вечером же 23 марта в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,47 грн;

продавали – по 44,19 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир,завершение марта будет проходить "в условиях качелей". Прежде всего, из-за быстрых и разнонаправленных изменений курса доллара.

"Рынок и дальше будет находиться под влиянием нескольких важных обстоятельств, определяющих характер текущих курсовых изменений. Часть этих факторов работает на увеличение предложения валюты, часть наоборот поддерживает повышенный спрос. Именно поэтому завершение месяца, скорее всего, будет проходить в режиме постоянной балансировки между этими двумя тенденциями", – рассказал Лесовой.

Одним же из факторов, поддерживающих рынок, по его словам, будет оставаться активность агрокомпаний. Дело в том, что как и ранее, они будут выходить на рынок с продажей излишка валюты перед посевной кампанией.

"Это естественный сезонный процесс, который работает на увеличение предложения. И отчасти смягчает общее давление", – объяснил банкир.

Впрочем, акцентировал он, в этот раз на ситуацию существенно влияет другой фактор – активное поведение импортеров топлива, которым нужна валюта для закупок. Соответственно, констатирует Лесовой, "их повышенное присутствие на рынке формирует высокий спрос на валюту", что в этом сезоне выглядит не совсем типичным.

"Тем не менее, благодаря Нацбанку удастся избежать крайностей – как резких курсовых взлетов, так и сенсационных падений. В условиях войны главная роль регулятора состоит именно в том, чтобы обезопасить экономику от излишних потрясений. И есть все основания считать, что эта защита в конце марта будет работать", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в апреле он будет находиться в пределах от 43,75 до 44,5 грн. В то же время, на 23 марта Нацбанк обновил его до 43,82 грн.

