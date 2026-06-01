В Украине начали принимать доллар по новому курсу: цены на валюту в банках и обменниках 1 июня

За выходные доллар подорожал в украинских банках. В полдень понедельника, 1 июня, валютой в среднем торгуют по 44,02/44,48 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. в продаже и на 3 коп. в покупке дороже, чем было накануне. Эксперты считают, что до июля резких изменений курса не будет, однако не исключены "временные колебания" – как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Стоит учитывать, что за месяц, с 1 мая 2026 года, доллар все же заметно подорожал. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 43,7 грн, а продавали по 44,19 грн – на 29-32 коп. дешевле, чем теперь.

В украинских обменниках стоимость доллара 1 июня выросла еще заметнее, чем в банках. Курс выставили на среднем уровне 44/44,3 грн/долл. (покупка/продажа). С пятницы рост за сутки составил сразу 16 коп. в покупке. и всего 1 коп. в продаже.

Где сегодня купить доллар: курс валют в крупных банках

Крупные банки Украины сегодня продают американскую валюту по 44,45-44,6 грн. Так:

Ощадбанк, ПриватБанк, Сенс Банк – 44,45 грн;

Райффайзен Банк – 44,47 грн;

Универсал Банк, Укрсиббанк, Глобус Банк – 44,5 грн;

А-банк, ПУМБ – 44,6 грн.

Покупают доллар по 43,85-44,1 грн. В частности:

Райффайзен Банк, Сенс Банк – 44,1 грн;

Ощадбанк – 44,05 грн;

ПУМБ, Универсал Банк, Глобус Банк – 44 грн;

Укрсиббанк – 43,95 грн;

А-банк – 43,9 грн;

ПриватБанк – 43,85 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, цена валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара: чего ждать до 1 июля

В первый месяц лета года курс доллара в Украине будет торговаться в диапазоне 44-44,5 грн, поэтому базовый прогноз мало чем будет отличаться от майского. По оценке руководительницы аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, валютный рынок будет оставаться полностью контролируемым. Риски для гривни хоть и сохраняются, однако они уравновешиваются стабильной ситуацией с инфляцией и ожиданиями финансовой помощи от международных партнеров.

Эксперт отмечает, что для поддержания равновесия регулятору понадобится проводить еженедельные валютные интервенции в объеме около 800-900 млн долларов. Такая активность НБУ является привычным рабочим состоянием для рынка, что не позволит ситуации перейти к хаотическим изменениям.

Мустафаева отмечает, что пока нет оснований ожидать критического дисбаланса между спросом и предложением. По базовому сценарию аналитиков, отклонение будет оставаться в пределах приемлемых 10-15%, что позволит сохранить стабильную архитектуру валютного рынка.

В целом в экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего – из-за существенных рекордных резервов НБУ, а также проводимой Нацбанком политики "режима управляемой гибкости".

"Курс гривни не является жестко фиксированным... Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – объяснял OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

