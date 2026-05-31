НБУ выводит из обращения некоторые купюры 200 гривен: что нужно знать

Национальный банк Украины (НБУ) планомерно обновляет наличность. Часть банкнот номиналом 200 гривен уже постепенно выводится из обращения. Ими все еще можно рассчитаться, просто стоит учесть, что эти купюры считаются устаревшими.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. OBOZ.UA рассказывает, каких именно купюр это касается и что делать, если они есть на руках.

Какие именно купюры 200 грн выводятся из обращения

Согласно данным НБУ, постепенно изымаются банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года. При этом изъятие касается сразу нескольких дат печати: 2007, 2011, 2013 и 2014 годов.

Это банкноты третьего поколения. Именно оно сейчас планомерно заменяется более современным.

Все они имеют одинаковые изображения: на лицевой стороне – портрет Леси Украинки, на обратной – Въездная башня Луцкого замка. Размер банкнот составляет 75 на 148 мм.

Можно ли еще расплачиваться этими купюрами

Статус "Постепенно изымается из обращения" означает, что банкнота еще является законным средством платежа. Однако есть важные нюансы:

такими купюрами уже не пополняется наличное обращение;

банки не выдают их из касс.

То есть со временем эти банкноты естественно исчезнут из обращения. Их просто не будут возвращать обратно после сдачи в банк.

Поэтому, если есть желание избавиться от таких купюр заранее, можно использовать их при расчетах или сдать в банк. Стоит также следить за официальными сообщениями НБУ: регулятор заранее предупредит о дате, после которой банкнота перестанет быть средством платежа.

Следует учесть, что банкноты 200 грн образца 2001 года уже окончательно выведены из обращения. Рассчитаться такими деньгами уже не получится.

Какие банкноты 200 грн пришли на замену

Актуальными являются банкноты 200 грн образца 2019 года. Они находятся в обращении с 2020 года. Также к этой категории относятся банкноты того же образца, напечатанные в 2021 году.

Кроме стандартной версии, в 2021 году НБУ выпустил памятную банкноту к 30-летию независимости Украины, а в 2026 году – модифицированную версию с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!", введенную в обращение 25 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, со 2 марта 2026 года платежными средствами в Украине больше не являются купюры 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов. Эти банкноты полностью заменены на соответствующие оборотные монеты.

