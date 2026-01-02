Банки готовятся существенно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать уже через несколько дней

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (5-11 января) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 2 января в банках покупали доллар в среднем по 42 грн, а продавали по 42,5 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером же 2 января:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,9 грн.

Курс продажи – 42,51 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Курсовые колебания остаются умеренными, а разница между межбанковским и наличным рынками минимальной. Рынок постепенно будет выходить из состояния пиковых предновогодних нагрузок, демонстрируя более стабильную прогнозируемую динамику", – рассказал банкир.

В целом же, отметил он, в начале января валютный рынок будет развиваться под влиянием двух групп факторов. В частности:

Общей экономической ситуации.

По словам Лесового, здесь во многом все будет зависеть от состояния энергетики. Ведь осложнения в этой сфере "сдерживают экономический прогресс и одновременно создают почву для роста потребительских цен, особенно на продукты питания и услуги".

"Также традиционно в конце года существенно возрастают бюджетные расходы. Что может стать фактором давления на валютный рынок: свободная гривна часто конвертируется гражданами в валюту", – объяснил Лесовой.

Военных действий.

Именно перспективы прекращения боевых действий или снижения их интенсивности, констатировал банкир, способны существенно менять и экономические ожидания, и курсовые настроения.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в экспертной среде ожидают, что в начале 2026 года ситуация на валютном рынке Украины мало чем будет отличаться от текущей. Там прогнозируют, что НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции. А валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

