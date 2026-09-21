Банки "готовятся" принимать доллар по новому курсу: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 27 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-44,8 грн. Вечером же 21 сентября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,47 грн, а продавали по 44,97 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара в покупке, при удешевлении в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,6-44,8 грн. Вечером же 21 сентября там:

покупали доллар по 44,43 грн;

продавали – по 44,89 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на рынке ныне сложилась парадоксальная ситуация. По его словам, дело в том, что:

Объективных причин для напряжения становится все больше.

Курсовые изменения остаются достаточно сдержанными.

"Война создает новые проблемы для логистики и энергетики, импортные потребности остаются значительными, инфляция постепенно ускоряется, а спрос на межбанк продолжает превышать предложение. Однако все эти факторы пока не складываются в сценарии резкой девальвации. Именно поэтому в течение 21-27 сентября я не ожидал бы существенного выхода валютного рынка за пределы тенденций последних недель", – рассказал Лесовой.

Причина относительно спокойной курсовой динамики, по его словам, состоит в том, что украинский валютный рынок сейчас работает не только по закону спроса и предложения, но и в рамках системы "управляемой гибкости". И главную роль в сглаживании чрезмерных дисбалансов играет Национальный банк – "не ликвидируя фундаментальный дисбаланс, но и не разрешает ему быстро перейти в ценовую плоскость".

"Неделя, вероятнее всего, пройдет без валютных прыжков. Рынок будет оставаться сложным и напряженным, однако его основные механизмы сдерживания продолжают работать. И пока это так, любые курсовые изменения, скорее всего, будут носить постепенный, а не стремительный характер", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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