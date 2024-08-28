Банки готовят существенные изменения: сколько будет стоить доллар в ближайшие дни

В украинских банках ожидается снижение стоимости наличного доллара в покупке и рост в продаже. Так, на текущей рабочей неделе (заканчивается 30 августа) он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,85 грн, тогда как вечером 28 августа они покупают валюту в среднем по 41,1 грн, а продают по 41,55 грн.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. В обменниках же, по его данным, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 28 августа в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,02 грн в покупке и 41,44 грн в продаже.

В целом же, подчеркнул он, главными драйверами валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса, госкомпаний и бюджета до конца месяца. "Компании закрывают свои операции с украинскими партнерами на внутреннем и иностранном контрагенте на внешнем рынках", – объяснил эксперт.

Кроме того, отметил он, оживится и розничная торговля школьными принадлежностями и гаджетами. От чего выиграют владельцы обменников – "ведь часть родителей будет вынуждена тратить свои валютные заначки, чтобы профинансировать гривневые расходы на ребенка перед новым учебным годом".

Украинцам продавали фальшивые доллары

В то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников банкнотой стала в 100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 7% от общего количества изъятых фальшивок.

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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