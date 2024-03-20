Банки Дубая начали отказываться от работы с россиянами – чтобы не "ссориться" с США

Дубайские банки начали отказываться от сотрудничества с россиянами. К примеру, главный государственный банк Дубая – Emirates NBD – закрыл российское подразделение и много российских счетов. Причиной же таких действия является санкционное давление США.

Об этом сообщат The Wall Street Journal. Отмечается: под удар попали, в частности, фирмы азербайджанца Этибара Джамаледдина оглы Эййуба, занимающиеся торговлей российской нефтью и ее перевозкой.

Всего в сеть Эййуба входит не менее 5-ти фирм. Которые, отмечается, в 2023 году, экспортировали примерно пятую часть всей российской нефти минимум на 33 млрд долларов.

Кроме того, отмечается, Emirates NBD закрыл счета производителя удобрений "Уралкалий". А также подсанкционного бизнесмена Ивана Таврина, который:

годами работал в телекоммуникационном и медиасекторах;

после начала войны стал скупать бизнес зарубежных компаний, уходящих из России.

В то же время, отмечается, прекращают работать с россиянами, и другие банки. В частности, дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.

Большой удар по РФ



Действия дубайских банков являются большим ударом для России. Ведь после введения западных санкций за вторжение в Украину Дубай стал одним из главных каналов связи с внешним миром для российского бизнеса и олигархов.

К примеру, Emirates NBD начал обслуживать торговлю российской нефтью. А также открыл подразделение по работе с состоятельными россиянами, которые ищут убежища для своих капиталов.

В то же время, в последние месяцы США начали оказывать в связи с этим сильное давление на ОАЭ, в которых находится Дубай. В частности:

в страну приезжали представители американского Минфина и госдепартамента;

под санкции попали несколько местных компаний, торговавших российской нефтью в нарушение ценовых ограничений.

Турецкие и китайские банки отказываются работать с российскими

Ранее же отказались работать российскими турецкие банки. В частности, они разрывали корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями. Вероятная причина – подписанный 22 декабря 2023 года указ президента США о вторичных санкциях.

Также после подписания этого указа ужесточать направленные против России ограничения начали и госбанки Китая. В частности, по крайней мере, 2 учреждения заказали проверку своего российского бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки Армении прекратят работать с картами российской платежной системы "Мир", против оператора которой США ввели санкции. Ожидается, что с 30 марта 2024 года карты перестанут считывать банкоматы и POS-терминалы большинства учреждений страны.

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