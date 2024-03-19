Банкоматы не будут выдавать деньги, карты перестанут принимать: Армения отказывается от российской системы "Мир"

Банки Армении прекратят работать с картами российской платежной системы "Мир", против оператора которого США ввели санкции. Ожидается, что с 30 марта 2024 года карты перестанут считывать банкоматы и POS-терминалы большинства учреждений страны.

Исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" – "дочка" российского ВТБ. Она продолжит работать с картами "Мир" как и прежде.

"С 30 марта 2024 года для держателей карт "Мир" ВТБ (Армения) возможны ограничения безналичной оплаты в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике", – сообщили в "ВТБ Армения".

США ввели санкции

Решение армянских банков отказаться от работы с российской платежной системой последовало после того, как в феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против ее оператора – НСПК. Эта компания была создана в России в 2014 году – после ввода санкций из-за аннексии украинского Крыма. Целью создания НСПК было желание российских властей перестраховаться на случай отключения карт международных платежных систем.

"100% компании принадлежит Банку России. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, "Мир" стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт ограничена гораздо сильнее, чем сеть приема карт международных платежных систем", – признали в самой РФ.

Российскими картами почти нигде не пользуются

В целом же, российская платежная система не стала сколь-нибудь популярной в мире – она не работает ни в одной стране с высоким уровнем развития. Так, на момент введения ограничений со стороны США, расплатиться картами "Мир" можно было, в частности, в:

Казахстане;

Беларуси;

Венесуэле;

Вьетнаме;

Киргизии;

Таджикистане;

Кубе.

У России заканчиваются деньги на черный день

Тем временем, почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и на конец января-2024 в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

В то же время в фонде есть еще и неликвидная часть. И в целом общая наполненность ФНБ уменьшилась на 12%, до 12 трлн рублей. Впрочем, неликвидную часть, которая превышает ликвидную, государство может только инвестировать, поэтому влить эти деньги в экономику не получится.

Как пояснили аналитики, у России становится меньше денег на черный день, поскольку в первой половине 2023 года российскую нефть торговали со скидкой по сравнению с другими марками, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены выросли, рубль ослаб – и власти были готовы, наконец, пополнять "кубышку".

"Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся", – рассказали аналитики.

В то же время из-за необходимости финансировать дорогую войну – "статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м" – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей. Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

Впрочем, отмечается, что ФНБ – "это лишь часть российских резервов". Поэтому утверждать, что у России заканчиваются деньги про запас, некорректно. Тем не менее по поводу будущего фонда действительно немало сомнений.

"Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. ...После выборов [президента РФ в марте-2024] эксперты ждут новых санкций и, как следствие, проблем для экономики, которые могут потребовать новых раундов финансирования", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сама Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

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