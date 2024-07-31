Автомобили в Украине могут заметно подорожать: как перепишут цены в случае повышения военного сбора

Введение 15% военного сбора при первой регистрации автомобилей может увеличить расходы покупателей на 180-280 тысяч гривен. Это, по прогнозам экспертов, приведет к снижению продаж новых авто на 30-50%. Однако такое увеличение будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет, которые могут быть использованы в поддержку обороноспособности страны.

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Об этом рассказала директор дилерской сети "Автотрейдинг Атолл Групп" Галина Шипулова, сообщил AUTO-Consulting. На сегодняшний день при покупке автомобиля среднего класса украинцы платят от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов при регистрации. Однако если Верховная Рада примет правительственный законопроект №11416, эта сумма увеличится до 180-280 тысяч гривен.

Введение нового военного сбора приведет к снижению продаж новых автомобилей, по оценкам экспертов, на 30-50%. Это отмечают многие украинские дилеры, которые считают, что мало кто захочет платить дополнительные 200 тысяч гривен за регистрацию нового авто. К примеру, в компании "Рено Украина" прогнозируют падение рынка на 50%, что составит всего 35 тысяч автомобилей в год. Это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

В связи с ожидаемым повышением стоимости регистрации новых автомобилей покупатели все больше будут обращать внимание на подержанные авто уже прошедшие первую регистрацию. Это может привести к повышению цен на вторичном рынке из-за роста спроса на подержанные автомобили.

Многие дилеры прогнозируют, что новый налог приведет к сокращению их деятельности, а некоторые могут даже закрыться. Это касается как импортеров, так и дилеров, которые столкнутся с необходимостью сокращения персонала. Коммерческий директор "Стелантис Украина" Алексей Невадовский считает, что падение рынка приведет к снижению качества обслуживания клиентов, в частности, в направлении продаж новых автомобилей и сервисного обслуживания. Это может повлиять на безопасность и работу государственного и коммунального автопарка.

Директор НИКО Авто Холдинг Ярослав Вовк предупреждает, что падение продаж новых авто на 30-50% приведет к росту безработицы и снижению уровня доходов населения. Это повлияет не только на автомобильный рынок, но и на связанные отрасли, такие как автострахование, продажа аксессуаров и запасных частей. Уменьшение объемов продаж приведет к снижению налоговых поступлений от растаможки и продаж автомобилей, что может еще больше усложнить экономическую ситуацию в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов Сергей Марченко раскритиковал озвученную в парламенте идею вместо повышения сбора поднять налог на добавленную стоимость (НДС, сейчас 20%). По словам министра, рост НДС автоматически повысит цены на товары и ударит по незащищенным слоям населения, например, пенсионерам.

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