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Атомная отрасль стремительно деградирует: в России "накрывается" крупная госкорпорация

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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Атомная отрасль России стремительно деградирует

Российская госкорпорация "Росатом", управляющая 11 АЭС и генерирующая 20% электроэнергии в РФ, обратилась за помощью к государству в субсидировании кредитных ставок, предоставлении "особых" ресурсов и стоимости для реализации атомных проектов с 2027 года. Причина – неспособность самостоятельно привлекать средства для строительства энергоблоков. Что свидетельствует о деградации российской атомной отрасли.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Отметив, что к проблемам у "Росатома" привели:

  • Высокие проценты по кредитам.
  • Ограниченный доступ к международным финансам.

При этом подчеркивается: само государство не спешит помогать корпорации. В частности:

  • В самом "Росатоме" ранее признали, что "уже не раз инициировали финансирование маломощных энергоблоков за счет бюджета".
  • Эти инициативы не увенчались успехом.

"В то же время Москва продолжает демонстрировать амбиции на глобальном рынке, например, через меморандум о "мирном атоме" с министерством энергетики Нигера. Однако, учитывая финансовое состояние "Росатома", реализация таких заявлений скорее является геополитическими иллюзиями, чем реалистичными планами", – резюмировали аналитики.

В целом же, отметили они, большинство секторов промышленности России существуют за счет бюджетных дотаций. В частности, подчеркивается, речь идет о:

  • Угольной отрасли.
  • Железной дороге.
  • Добыче газа.
  • Металлургии.
  • Лесной промышленности

"Упадок ранее ведущих направлений экономики России подтверждает, что латать "дыры" все труднее", – констатировали в ЦПД.

Российская атомная отрасль стремительно деградирует, Росатом обратился за помощью к государству

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в России официально признали проблемы с бюджетом и объявили курс на жесткую экономию – будут сокращать льготы, нацпроекты и ужесточать контроль за каждой копейкой. При этом почти 40% бюджета идет на армию, МВД и спецслужбы – на жизнь граждан денег не хватает.

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