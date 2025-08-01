Российская госкорпорация "Росатом", управляющая 11 АЭС и генерирующая 20% электроэнергии в РФ, обратилась за помощью к государству в субсидировании кредитных ставок, предоставлении "особых" ресурсов и стоимости для реализации атомных проектов с 2027 года. Причина – неспособность самостоятельно привлекать средства для строительства энергоблоков. Что свидетельствует о деградации российской атомной отрасли.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Отметив, что к проблемам у "Росатома" привели:

Высокие проценты по кредитам.

Ограниченный доступ к международным финансам.

При этом подчеркивается: само государство не спешит помогать корпорации. В частности:

В самом "Росатоме" ранее признали, что "уже не раз инициировали финансирование маломощных энергоблоков за счет бюджета".

Эти инициативы не увенчались успехом.

"В то же время Москва продолжает демонстрировать амбиции на глобальном рынке, например, через меморандум о "мирном атоме" с министерством энергетики Нигера. Однако, учитывая финансовое состояние "Росатома", реализация таких заявлений скорее является геополитическими иллюзиями, чем реалистичными планами", – резюмировали аналитики.

В целом же, отметили они, большинство секторов промышленности России существуют за счет бюджетных дотаций. В частности, подчеркивается, речь идет о:

Угольной отрасли.

Железной дороге.

Добыче газа.

Металлургии.

Лесной промышленности

"Упадок ранее ведущих направлений экономики России подтверждает, что латать "дыры" все труднее", – констатировали в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в России официально признали проблемы с бюджетом и объявили курс на жесткую экономию – будут сокращать льготы, нацпроекты и ужесточать контроль за каждой копейкой. При этом почти 40% бюджета идет на армию, МВД и спецслужбы – на жизнь граждан денег не хватает.

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