Россиян готовят к затягиванию поясов: Кремль заговорил об отмене льгот и массовой экономии

В России официально признали проблемы с бюджетом и объявили курс на жесткую экономию – будут сокращать льготы, нацпроекты и ужесточать контроль за каждой копейкой. При этом почти 40% бюджета идет на армию, МВД и спецслужбы — на жизнь граждан денег не хватает.

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Об этом во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2025 год объявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут росСМИ. Она призвала готовиться к "строгому режиму экономии" и пересмотру бюджета с учетом сокращения расходов.

Она озвучила ряд радикальных инициатив, среди которых отмена индивидуальных налоговых льгот, борьба с неформальной занятостью и возвращение к приватизации госимущества. Матвиенко подчеркнула, что главным принципом должен стать жесткий контроль за расходами. "Девиз следующих бюджетов – жесткая экономия, эффективность каждого рубля, контроль над каждым рублем и областные бюджеты", – подчеркнула она.

Таким образом, даже в лояльном к Кремлю верхнем законодательном органе признают, что экономическая ситуация в РФ меняется в сторону усиления давления на граждан и регионы. Одним из самых показательных проявлений этого давления является измененное распределение расходов в бюджете.

Россия готовится потратить рекордные суммы на силовой блок. Так, в проекте бюджета на 2025 год заложено 13,2 трлн рублей на оборону и еще 3,45 трлн рублей на статью "национальная безопасность", охватывающую МВД, Росгвардию, ФСБ, Следственный комитет и другие силовые структуры. Общие расходы на силовиков составят почти 40% всего бюджета – это беспрецедентное сосредоточение ресурсов в руках карательных органов, тогда как другие сферы – образование, медицина, социальные программы оказываются под угрозой урезания.

Также в РФ сокращаются так называемые "нацпроекты" – крупные инфраструктурные и социальные программы, которые ранее Кремль активно использовал для повышения рейтингов Путина. Власть теперь признает, что денег на развитие страны нет, приоритет отдается только силовой вертикали.

Кроме того, Россия все активнее борется с "теневой" экономикой – однако не через реальную детенизацию, а скорее через усиление фискального контроля. Бизнес и граждане, работающие без официального оформления, рискуют потерять любые остатки финансовой свободы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России лесная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Производство фанеры, пиломатериалов и заготовка леса резко сократились после потери европейского рынка. Отрасль страдает от падения спроса, высоких налогов и стагнации строительства, что приводит к массовым увольнениям и убыткам предприятий.

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