Блог | Армии не хватает денег? А я знаю, где их взять в Украине
ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ????
Новий очільник Міноборони Умеров заявляє, що для поточного фінансування армії не вистачає 250 млрд. гривень!
Пенсії в Україні були востаннє підвищені у березні цього року і більше ніяких підвищень в цьому році не передбачено. А біля 80% пенсіонерів отримує пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму (7200-7500 гривень).
Коштів немає, кажуть нам. ТАК Є Ж ВОНИ!
Зверніть увагу на фото! Бачите ціну пачки цигарок в продажу за 47 гривень?
Спитаєте, а в чому фокус??
А фокус в тому, що за підрахунками асоціації "Укртютюн" на кожну пачку з 20 цигарок податкові сплати мають складати біля 58-60 гривень!!
Це -
- мінімальне акцизне зобов’язання = 41,9 грн.
- ПДВ 20 % = 13,3 грн.
- акцизний податок з роздрібного продажу 5 % = 3,8 гривень.
Тобто, пачка цигарок коштує МЕНШЕ (47 гривень) ніж начебто сплачених з неї податків (58 - 60 гривень). Фантастика.
А що це означає? Що в Україні і далі процвітають сірі схеми ухиляння від опадаткування і продаж "контрабасу".
Табачні вироби можуть стати суттєвим джерелом поповнення державного бюджету і фінансування як ЗСУ, так і соціальних програм.
От і питання:
у кого в кишенях осідають ці кошти?
скільки ще раз треба поміняти керівництво податкової, митниці, бюро економічної безпеки (БЕБ), щоби побороти це зло?
скільки ще парламентських комісій треба створити щоби і у Верховній Раді побачили цю проблему?
Які є версії?
(Фото скинули колеги з Одеси).