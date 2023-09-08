ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ????

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Новий очільник Міноборони Умеров заявляє, що для поточного фінансування армії не вистачає 250 млрд. гривень!

Пенсії в Україні були востаннє підвищені у березні цього року і більше ніяких підвищень в цьому році не передбачено. А біля 80% пенсіонерів отримує пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму (7200-7500 гривень).

Коштів немає, кажуть нам. ТАК Є Ж ВОНИ!

Зверніть увагу на фото! Бачите ціну пачки цигарок в продажу за 47 гривень?

Спитаєте, а в чому фокус??

А фокус в тому, що за підрахунками асоціації "Укртютюн" на кожну пачку з 20 цигарок податкові сплати мають складати біля 58-60 гривень!!

Це -

- мінімальне акцизне зобов’язання = 41,9 грн.

- ПДВ 20 % = 13,3 грн.

- акцизний податок з роздрібного продажу 5 % = 3,8 гривень.

Тобто, пачка цигарок коштує МЕНШЕ (47 гривень) ніж начебто сплачених з неї податків (58 - 60 гривень). Фантастика.

А що це означає? Що в Україні і далі процвітають сірі схеми ухиляння від опадаткування і продаж "контрабасу".

Табачні вироби можуть стати суттєвим джерелом поповнення державного бюджету і фінансування як ЗСУ, так і соціальних програм.

От і питання:

у кого в кишенях осідають ці кошти?

скільки ще раз треба поміняти керівництво податкової, митниці, бюро економічної безпеки (БЕБ), щоби побороти це зло?

скільки ще парламентських комісій треба створити щоби і у Верховній Раді побачили цю проблему?

Які є версії?

(Фото скинули колеги з Одеси).