Американская торговая палата назвала факторы, которые улучшат положение для бизнеса в Украине

Эффективная судебная реформа, усиление национальной безопасности и ослабление валютных ограничений, в частности, разрешение на репатриацию дивидендов и выплату процентов по внешним кредитам – это необходимые решения, которые помогут работе бизнеса в 2024 году.

Об этом идет речь в сообщении Американской торговой палаты в Украине (ACC).

Отмечается, что ACC провела опрос среди предпринимателей, чтобы оценить состояние бизнеса в Украине после двух лет полномасштабного вторжения и определить критические вызовы для бизнес-сообщества в 2024 году. Согласно опросу бизнес-сообщество считает, что правительство должно имплементировать реальную и эффективную судебную реформу, обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования и усилить национальную безопасность страны, чтобы существенно помочь бизнесу в Украине в 2024 году.

Кроме того, работе бизнеса значительно поможет смягчение валютных ограничений по репатриации дивидендов и/или выплате процентов по внешним кредитам. Отмечается, что в опросе приняло участие 125 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов Палаты. 76% респондентов – руководители компаний.

"Несмотря на трудности, вдохновленные отважными защитниками, бизнес-сообщество продолжает работать и верить в Украину, поддерживая экономику, платя налоги и создавая рабочие места для украинцев", – подчеркнул Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.