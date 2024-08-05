АЛЛО выделил 4 млн грн на работу 3D-лаборатории в Superhumans Center

Маркетплейс АЛЛО передал уже больше половины запланированной суммы, а именно 4 000 000 гривень, на материалы для работы 3D-лаборатории в Superhumans Center. Финансирование осуществляется в рамках благотворительного проекта "Инновации ради движения". При поддержке АЛЛО улучшено качество жизни 104 пациентов – военных и гражданских украинцев: напечатано более 300 изделий, среди них – 195 индивидуально смоделированных элементов протезирования и реабилитации, а также анатомические модели, ассистивные технологии и более 120 тестовых образцов. Часть пациентов уже восстановили и вернули себе способность движения. Среди изготовленных 3D-изделий – временные протезы кистей, ортезы для защиты конечностей, накладки на протезы, а также макеты для исследования ранений.

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Например, для сверхсложной операции по реконструкции лица после минно-взрывной травмы военного Михаила с Волыни врачам требовалась 3D-модель его челюсти в реальном размере – чтобы изучить травму, как можно лучше подготовиться к операции и тщательно спланировать лечение. Модель была изготовлена на 3D-принтере благодаря предварительной спиральной компьютерной томографии. Во время операции одновременно работали две команды хирургов; был использован костный фрагмент подвздошной кости пациента, которую адаптировали под травму и закрепили титановой пластиной. Кстати, в прошлом году благодаря АЛЛО Михаил получил современный бионический протез верхней правой конечности стоимостью 45,8 тыс. евро, который максимально компенсирует утраченные функции руки.

Другой пациент Superhumans Center – Денис из Кропивницкого – присоединился к войску в марте 2022 года, через год он получил сверхтяжелое ранение, вследствие которого потерял обе ноги и руку. После протезирования в Superhumans Center Денис присоединился к команде медцентра и помогает другим, но из-за сложной ампутации ему тяжело ходить, а в быту он вынужден пользоваться колесным креслом, из-за неудобства управления которым протез руки ломался пять раз за полгода. Поэтому в 3D-лаборатории була изготовлена уникальная вспомогательная ассистивная технология – специальная накладка на протез руки для удобного управления этим колесным креслом.

Взрывотехник Тарас из Львовской области получил ранение в сентябре 2022 года: из-за запрещенной противопехотной мины в Харьковской области он потерял левую ногу. Тарас получил современный протез конечности, для которого в 3D-лаборатории смоделировали и напечатали косметическую накладку: она прикрывает элементы протеза и имитирует форму голени. После реабилитации Тарас намерен вернуться к исполнению служебных обязанностей и продолжить разминирование деоккупированных территорий Украины от российского металлолома, мин и взрывных устройств. Кстати, в 3D-лаборатории индивидуально изготавливают два типа накладок: сетчатые, более косметические, и сплошные, защищающие протез в полевых условиях и способствующие его безопасному использованию.

Также для пациентов 3D-лабораторией были изготовлены мягкие протезы кистей рук, муляжи батарей для производства бионических рук, ортезы для защиты и фиксации конечностей, защитные и косметические накладки на протезы. Кроме того, специалисты моделировали и печатали в реальном размере анатомические модели черепов для проведения операций по челюстно-лицевой хирургии.

3D-технологии предоставляют возможность дистанционно производить девайсы для пациентов, которые не находятся в Центре. Для этого заранее делают 3D-сканирование и моделирование, а напечатанные изделия отправляют почтой. Кстати, при помощи 3D-печати необходимых деталей сотрудники Центра оперативно отремонтировали аппарат для вакуумной терапии ран.

По условиям благотворительного проекта "Инновации ради движения", АЛЛО до 25 сентября перечисляет с каждой оплаты банковской картой покупателем товаров на сайте allo.ua и в мобильном приложении АЛЛО 100 гривень на медицинские инновации и 3D-принтинг, удешевляющий и ускоряющий процесс реабилитации пациентов.

Это уже вторая совместная работа АЛЛО с Superhumans Center. В прошлом году АЛЛО перечислила 15 млн грн на изготовление высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей девятерым пациентам Superhumans Center.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины. allo.ua – тицяй що хочеш!