17-й ракетный обстрел за месяц: Россия в четвертый раз атаковала "Запорожсталь"

Утром 17 сентября Россия вновь нанесла удар по "Запорожстали" с помощью баллистических ракет. Две ракеты попали в промышленные площадки предприятия. Это уже четвертая атака на комбинат за месяц и 17-я баллистическая ракета, выпущенная по нему с начала августа.

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В Группе "Метинвест" сообщили, что в результате нового удара существенно повреждено основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания цехов, инженерные и железнодорожные сети.

Погибших нет. Один работник не успел добраться до укрытия, его деблокировали и госпитализировали с осколочными ранениями и сотрясением мозга.

"Страна-агрессор выпустила по "Запорожстали" в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака за чуть больше месяца – системный террор против украинской промышленности и людей", – заявил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По его словам, повторные удары по уже остановленному предприятию являются попыткой не дать комбинату возобновить производство.

"Запорожсталь" не работает после атаки 11 августа, когда были повреждены производственные мощности, инфраструктура и энергосистема предприятия. Тогда погибли 8 работников, еще 28 были ранены.

27 августа Россия вновь атаковала комбинат, повредив те же производственные объекты. 12 сентября удар пришелся на доменное и сталеплавильное производство, энергетические объекты и логистическую инфраструктуру. Тогда пострадали четверо работников.

После атаки 17 сентября на предприятии продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий удара. Специалисты должны оценить новые масштабы повреждений и возможности дальнейшего восстановления.

В "Метинвесте" подчеркивают, что ключевой задачей остается сохранение "Запорожстали", её команды и производственного потенциала. Но каждый новый удар осложняет перспективы восстановления предприятия.