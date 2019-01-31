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Зеленский резко поменял свою декларацию: что произошло

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Лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, 30 января исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

По информации Лига.net, шоумен добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска. При этом цена покупки автомобиля, купленного в 2012 году, не уточняется.

Зеленский резко поменял свою декларацию: что произошло

biz.liga.net

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Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" признался, что владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), при том, что ранее он заявлял, что вышел из этой компании, которая контролирует компании в России. В декларации указано, что акционером Green Family LTD он является с 28 мая 2012 года.

Зеленский резко поменял свою декларацию: что произошло

biz.liga.net

Напомним, 25 января шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал квартиры в Украине и Британии, элитные авто и миллионы сбережений.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы Президентадекларация
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