Зеленский резко поменял свою декларацию: что произошло

Лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, 30 января исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

По информации Лига.net, шоумен добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска. При этом цена покупки автомобиля, купленного в 2012 году, не уточняется.

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Новости Зеленский официально стал кандидатом в президенты

Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" признался, что владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), при том, что ранее он заявлял, что вышел из этой компании, которая контролирует компании в России. В декларации указано, что акционером Green Family LTD он является с 28 мая 2012 года.

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Напомним, 25 января шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал квартиры в Украине и Британии, элитные авто и миллионы сбережений.

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России – это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", – сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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