Зарплату увеличить в два раза: Муженко придумал, как удержать военных в армии

Начальник Генерального штаба Зройних сил Украины Виктор Муженко заявил, что в следующем году для украинской армии необходимо не менее 112 млрд грн. В том числе средства пойдут на увеличение зарплаты контрактникам.

Как рассказал он ВВС Украина, эта сумма является минимальной потребностью, при том, что сейчас на нужды войска выделяют около 82 млрд грн. При этом, по его словам, в этом финансирование недостаточно для содержания ВСУ в боеспособном состоянии.

Так же он отметил, что наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера. В итоге это может иметь серьезные последствия для боеготовности. Муженко пояснил, что из-за массовых увольнений в армию сейчас набирают новых контрактников, которых надо снова учить и готовить с нуля.

По его подсчетам, зарплаты для военнослужащих должны быть на уровне минимум 15 000, при том, что сейчас в армии получают около 7000. При этом он уточнил, что на передовой зарплаты военных гораздо больше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , Министерство обороны Украины решило повысить зарплаты военнослужащим с 1 октября 2018 , но для этого нужно выделить дополнительных 4,5 миллиарда гривен из бюджета.

Отметим, что в мае президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях правил начисления льгот военным и их семьям.