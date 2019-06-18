"Уже сейчас!" Зеленский в Германии попросил помочь с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле вопрос продления санкций в отношении России и восстановление Донбасса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи в Берлине обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Украинский президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

Зеленский и Шойбле president.gov.ua

"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - заявил Зеленский.

"Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає", – зазначив @ZelenskyyUA на зустрічі з головою Бундестагу @Wolf_Schauble. — APU (@APUkraine) 18 июня 2019 г.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что председатель Бундестага настаивает на продолжении санкций против РФ до конца войны на Донбассе.

"Чрезвычайно положительная встреча президента Зеленского с головой Бундестага Вольфгангом Шойбле, который отметил: санкции против России должно быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на востоке Украины", - написал он в Twitter.

Надзвичайно позитивна зустріч Президента @ZelenskyyUa з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke @cducsubt @CDU pic.twitter.com/fX9iN8CbeE — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил завлечь к инвестированию в разрушенную инфраструктуру Донбасса крупный бизнес.

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