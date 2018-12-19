Украинцев атакуют мошенники: названы главные квартирные схемы

В Украине в конце года традиционно растет количество желающих арендовать жилье на новогодние праздники. Ситуацией пользуются мошенники, которые наживаются на доверчивых клиентах.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевский риелтор Максим Бабуряк рассказывает: в его пятилетней практике было всего два случая обмана, но от "попавшихся" клиентов он часто слышит рассказы о подобных "разводах".

Схема №1: одна квартира и 10 квартирантов. Мошенники снимают квартиру на короткий период. За это время на компьютере распечатывают поддельное свидетельство о праве собственности. Показывают листик и объясняют, что оригинал якобы сейчас находится в другом городе и показывают ксерокопию, которую сами сделали в графическом редакторе.

Доверчивые квартиранты подписывают договор, например, в котором сказано, что заселиться они могут с первого числа, и получают ключи. Когда квартиранты приходят в указанное время в жилье, оказывается, что там их ждут такие же обманутые арендаторы.

Схема №2: по соседству с родственником. Еще одна схема – сдать только часть квартиры. Даже если документы в порядке и у арендодателя есть право на недвижимость, то если жилье находится в совместной собственности – в любой момент в квартиру может прийти второй "хозяин" и занять одну из комнат.

Схема №3: уже чужая квартира. Еще один менее распространенный способ обмана – сдача в аренду квартиры, которая уже арестована судом из-за долгов по ипотеке и находится на торгах. В таком случае к арендаторам в любой момент может постучаться новый владелец. Свидетельство о праве собственности на квартиру остается у старых владельцев, поэтому при проверке документов даже у риелторов может сложиться впечатление, что проблем нет.

Схема №4: заплати задаток. Если "владелец" квартиры заявляет, что из-за большого количества желающих готов записать на просмотр и "придержать" квартиру только при предоплате, скорее всего, это мошенники. Такие лжевладельцы оставляют выгодные предложения в социальных сетях, а потом убеждают, что им нужно как можно быстрее сдать жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде", которая может дать застройщикам возможность строить "арендные дома" (в них будут сдаваться квартиры). В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ считают, что это позволит навести порядок на рынке и обеспечить жильем нуждающихся.