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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Без хостелов и офисов: в Украине могут кардинально изменить правила аренды жилья

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В Украине хотят запретить в многоквартирных домах хостелы и мини-отели. Определенные нововведения могут ввести и для арендодателей, которые сдают свое жилье большим семьям. Если новые правила одобрят в Верховной Раде, украинцев ждут огромные штрафы.

Что предлагают и насколько реальны изменения — в материале OBOZREVATEL.

В чем суть

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 6424-д, который призван привести в порядок сферу съема жилья в многоквартирных домах. Фактически изменения направлены на владельцев хостелов или небольших отелей, которые арендуют квартиры в новостроях.

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Обычно в таких комнатах живут по 4-8 человек, что сейчас никак не регламентируется нормами. Первые этажи многоквартирных домов сдают в аренду под офисные помещения или магазины. Нардепы же считают, такое беспорядочное обращение с жилым фондом несет в себе риски и проблемы.

Без хостелов и офисов: в Украине могут кардинально изменить правила аренды жилья

Pixabay

“В большинстве случаев переоборудование помещений осуществляется без соблюдения установленных правил и норм. В то же время ежедневное посещение офисов и учреждений временного проживания большим количеством лиц приводит к повышенной нагрузке на коммуникации и установленное оборудование (в частности лифты)”, — говорится в пояснительной записке.

Отдельное внимание нардепы обращают и на пожарную безопасность. Ведь в случае пожара процесс эвакуации будет затруднен, если окажется, что на одном этаже вместо 10 жильцов, физически находится 30.

Без хостелов и офисов: в Украине могут кардинально изменить правила аренды жилья

Что конкретно предлагают

В проекте закона есть несколько основных нововведений.

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Во-первых, арендодатель при сдаче жилья должен обеспечить каждому человеку минимум 8 кв. метров жилой площади. Если квартира, к примеру, имеет общую площадь 50 кв.м, то на ее территории могут проживать не больше 6 человек.

Без хостелов и офисов: в Украине могут кардинально изменить правила аренды жилья

112.ua

Во-вторых, в домах, где 16 этажей и больше размещать офисы запрещается.

При этом использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома, как офисов не запрещается.

Кроме того, авторы проекта планируют на законодательном уровне закрепить понятие “хостел”. Прописано, что он должен состоять из пяти и меньше номеров различной вместимости, но с размещением не более шести человек в одном номере, а также содержать не менее двух санузлов и помещение для общения гостей. Хостелы могут размещаться в отдельно стоящих зданиях или в помещениях с отдельным входом в жилых многоквартирных домах с соблюдением установленных норм.

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Также нардепы предлагают разрешить хозяйственную деятельность только тем лицам, которые являются собственниками или их место проживания зарегистрировано в этой квартире. При том условии, что деятельность не нарушает права и интересов других собственников.

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Какие штрафы

За нарушение норм предусмотрены огромные штрафы. Так, если арендодатель был пойман на несоблюдении закона, его ждет денежное наказание от 34 до 51 тысячи гривен. Если нарушение было совершено повторно, штраф от 51 до 84 тысяч гривен.

В комментарии OBOZREVATEL юрист компании Juremix Вячеслав Шарнопильский поясняет, в данном случае притягивать к административной ответственности нарушителей будет Национальная полиция.

"Каким образом будут действовать сотрудники органов Национальной полиции трудно предсказать, но в любом случае открытые данные Единого государственного реестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований и Госреестр прав на недвижимое имущество могут использоваться Нацполицией для обнаружения потенциальных правонарушителей. Жалобы соседей, конечно, также могут быть основанием для посещения полицейскими квартиры, где ведется хозяйственная деятельность", — заверил юрист.

Есть ли перспективы

На данный момент у проекта нет особой поддержки в Раде, как признается один из авторов, народный депутат от Блока Петра Порошенко Андрей Шинькович.

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“В парламенте сейчас нет достаточного понимания. Многие когда-то, используя свою власть, брали себе в управление с одной стороны нежилые помещения, а с другой стороны — вкладывали деньги в покупку квартир с целью получения выгоды. А хостелы сейчас, к тому же, прибыльный бизнес”, — пояснил OBOZREVATEL Шинькович.

При наилучшем стечении обстоятельств, инициативу вынесут в зал для голосования не раньше, чем в феврале.

Читайте все новости по теме "Аренда жилья" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Аренда жилья
Место
Украина
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