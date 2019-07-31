США ввели санкции против "Северного потока-2": первые подробности

Комитет Сената США по международным делам в среду, 31 июля, проголосовал за санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает Reuters. Указывается, что законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Северный поток-2 Коллаж

Документ подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

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