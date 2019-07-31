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США ввели санкции против "Северного потока-2": первые подробности

1.2т Читать материал на украинском

Комитет Сената США по международным делам в среду, 31 июля, проголосовал за санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает Reuters. Указывается, что законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Северный поток-2

Северный поток-2

Коллаж

Документ подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Новость дополняется...

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Темы
Санкции против России Северный поток-2 газопровод Рынок газа
Место
США
Теги
Новости России газ санкции
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та вы ye6kи реально поверили в себя.что вы мас меедиа..xyйня.на ммедича простореу
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
0.да
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