Россия потребовала от ООН вмешаться ради снятия санкций

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее письмо опубликовано в четверг, 26 марта, в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН.

"Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности", — говорится в сообщении.

📌Read the address by🇨🇳,🇨🇺,🇰🇵,🇮🇷,🇳🇮,🇷🇺,🇸🇾,🇻🇪 to #UNSG on negative impact of sanctions on national efforts aimed at fighting #COVID19.We can’t allow for political calculations to get in the way of saving human lives.This is a time not for fostering chaos, but for #GlobalSolidarity pic.twitter.com/olmrjHJ9hg