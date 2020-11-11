Ремонт дорог вместо борьбы с COVID-19 Данилюк назвал двойным ударом

Нецелевое использование средств фонда борьбы с коронавирусом в Украине нанесло удар по гражданам и экономике страны.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. "Львиная доля COVID-фондов потрачена исключительно на строительство дорог. Неправильное использование средств COVID-фонда имеет двойной удар", – заявил он.

"Это точно не то, что помогает бороться с коронавирусом. То, что сегодня официальное количество инфицированных превысило 10 тысяч, в частности, объясняется и тем, что те меры, которые могли бы уменьшить риски и требовали денег, просто не были введены. Вместо этого деньги были потрачены на что-то другое", – заметил экс-чиновник.

Он добавил, что в конце текущего года возникла проблема с нехваткой средств для обязательных социальных выплат. "В конце года не хватает денег. Возможно, именно те деньги, которые были использованы на строительство дорог, сейчас очень бы помогли правительству, чтобы выполнить свои обязательства по пенсиям, зарплатам, социальным платежам", – сказал Данилюк.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство финансов сообщило, что в течение недели из коронавирусного фонда было выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения. За этот же период времени на финансовую помощь в виде больничных потратили только 9,5 млнгривен.