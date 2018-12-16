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/Новости экономики

По России ударят новыми жесткими санкциями из-за Украины: что известно

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Из-за ситуации в Украине Брюссель принял решение продолжить санкции против Российской Федерации еще на полгода

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции 16 декабря в Киеве с представителями СМИ. Как подчеркнул он, это станет мотивацией для РФ выполнить минские соглашения.

При этом 17 декабря Генассамблея ООН будет рассматривать проект резолюции в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей

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Как написал Порошенко на странице в Twitter, этот процесс инициировала Украина.

"Уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции. Надеемся, что этот документ будет проголосован", — отметил президент.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно страны Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.

Усилить давление на Кремль попросила Украина, поддержали ее Польша, балтийские государства и Великобритания. Однако Германия и Франция с этим не согласились.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Петр Порошенко
Тег
ООН
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Васильев Александр
Васильев Александр
Ватнички! А вы в курсе за что вас ваше }{уйло лишило пенсий? Нет? За свои милитаристские понты! 2128 месячных пенсий лишнехромосомных под}{уйлованных парашцев слетало в Венесуэлу (к такому же выбл@дку) исключительно ради гопнических понтов вашего плешивого ботоксного карандуха! Ликуйте, ватнички! https://www.svoboda.org/a/29659016.html
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