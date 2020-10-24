Мы успели, – в России о новых санкциях США против "Северного потока-2"
В России считают, что новые санкции США против европейских компаний, которые дооборудуют суда для участия в строительстве газопровода "Северный поток 2", были введены слишком поздно.
В частности, модернизация российских кораблей включала в себя дооснащение систем якорного позиционирования и установку оборудования, позволяющего работать с трубами диаметром 1420 мм, которые используются при прокладке газопровода. Об этом сообщил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в комментарии пропагандистскому ресурсу "Украина.ру".
"Вероятнее всего эти работы уже завершены, потому что "Академик Черский" перебазировался уже в порт Калиннинграда, идет срабатывание с судами обслуживания. Так что хорошо, что они вспомнили про эти санкции достаточно поздно", – отметил Марцинкевич.
Санкции были введены 20 октября, и дано 30 дней на завершение всех работ. По его словам, этого вполне достаточно для завершения проекта
"Мы успели", – резюмировал эксперт.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.
Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ассоциация международных страховщиков судовладельцев распространила специальный циркуляр, в котором запретила страховать судна, задействованные в проекте. В тексте сообщается: члены ассоциации должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций".
Власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.
11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.
В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".