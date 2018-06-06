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Меркель поставила перед Путиным вопрос Украины: появились подробности

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Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель поставила вопрос Украины.

Об этом рассказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, передает "Польское радио".

Такое заявление прозвучало в контексте разговора об опасностях газопровода "Северный поток-2".

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"Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, ветвь "Северного потока-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину", – сказал Штайнмайер.

По его словам, в разговорах с российской стороной немецкое правительство постоянно поднимает вопрос этого газопровода.

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"Мы убеждены, что речь идет тоже об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика – прежде всего "Газпрома", – добавил Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по энергетике и член Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины Карел Хирман заявила, что Украина не имеет прямого влияния на реализацию российского газового проекта "Северный поток-2" и не сможет его сорвать.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Владимир ПутинАнгела МеркельФранк-Вальтер ШтайнмайерАнджей Дуда
Место
Германия
Объект
Северный поток - 2
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