Путин удивил сеть странными повадками

Странные ужимки президента России Владимира Путина во время визита, приуроченного к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию, развеселили пользователей.

"Газпром экспорт" заключил 5 июня соглашение о поставках российского газа с австрийской компанией OMV Gas Marketing & Trading GmbH до 2040 года. Глава Кремля присутствовал на встрече.

"Путин, Миллер (председатель "Газпрома" Алексей Миллер. - Ред.) и обнимашки", – написал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter, опубликовав видео.

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Так, согласно ролику, президент РФ сначала улыбался, потом состроил гримасу, расширив глава, после чего сжал кулаки.

"Ну у Путина и повадки", "Какие у него повадки? Не он же обнимался", – заметили странное поведение пользователи.

В сети также поругались на Смирнова, отметив, что он сделал неверное описание.

"Пропаганда гомосексуализма? На видео не то, как ты озаглавил", – прокомментировали видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин попал в курьезную ситуацию с младенцем во время выступления.