Легализация "евроблях" в Украине: количество растаможенных авто пробило новую отметку

В Украине по новым правилам официально растаможили уже тысячу автомобилей на европейских номерах.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы, тысячной машиной стал Nissan Qashqai+2, который прошел регистрацию на Черновицкой таможне.

"Таможенная стоимость автомобиля 2011 выпуска составила более 194,6 тыс. грн. Его владелец заплатил в госбюджет почти 87,9 тыс. грн, в том числе 8,5 тыс. грн из-за несоблюдения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита", - отметили в ведомстве.

По данным ГФС, всего с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, экономия граждан составила 38,6 млн грн.

Таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита, совершено 19 таможнями. Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).

При этом во время оформления 824 авто обнаружили нарушение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита. Их владельцам пришлось уплатить по 8,5 тыс. грн штрафа, что в общем составило 7 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также глава налогового комитета, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина пояснила, что никаких уступок владельцам авто на еврономерах не будет — срок льготной растаможки не увеличится. Таким образом она прокомментировала слова нардепа от “Самопомочі” Татьяны Остриковой о провале процесса растаможки авто.