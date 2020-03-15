Когда ударит мировой кризис: экономист назвал последствия для Украины

Обвал мировых цен на нефть и эпидемия коронавируса действительно могут привести к глобальному экономическому кризису, но Украина его ощутит позже.

Такой прогноз озвучил экономист Игорь Гарбарук в эфире ObozTV. По его мнению, сейчас говорить о начале кризиса еще рано, хотя предпосылки для его возникновения уже наблюдаются.

"Рано или поздно кризис придет. В мире есть определенная цикличность. 1998 год, 2008 год… То, что происходит сегодня, очень напоминает предпосылки большого глобального кризиса. Но все зависит от того, достигнут ли взаимопонимания Китай и США, Европа, Канада и другие страны", – отметил эксперт.

"Торговые войны, которые разворачивались в последнее время, возможно, шли на пользу некоторым национальным интересам, но во вред глобальной экономике", – добавил он.

Гарбарук обратил внимание, что изменения в мировой экономике могут не сразу отразиться на Украине.

"Сегодня у Украины абсолютно четко направленная сырьевая экономика. Наши ключевые поставки – зерновые и железорудные металлы. Если из-за коронавируса произойдет сокращение экономики Китая, который потреблял довольно много железорудного сырья для своей промышленности, то часть нашего экспорта будет теряться. Мы также видим ситуацию неупорядоченности в ОПЕК между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к некоторому кризису на рынке топлива. Это все тоже будет влиять на нашу страну", – объяснил экономист.

"У нас пока не высокоразвитая промышленная страна, и я думаю, что из-за этого сырьевого акцента мы ощутим кризис немного позже. Но мы можем его ощутить довольно болезненно", – предупредил он.

Мир оказался на пороге нового экономического кризиса iprofesional.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России – причиной стал отказ РФ согласовывать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Первые отголоски ценовой войны мир ощутил утром 9 марта, когда нефть Brent рекордно рухнула с 1991 года, а вслед за ней обвалился российский рубль. 10-11 марта рынки начали восстанавливать часть утраченных позиций, однако многие страны уже поддались панике. Так, в Украине резко просела гривня.

Руководитель отдела экономики сайта OBOZREVATEL Александр Литвин в своем блоге предостерег украинцев от поспешных решений и объяснил, почему паника из-за кризиса может быть опаснее самого кризиса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!