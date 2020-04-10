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10 апреля • обновлено в 21:48
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Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов – Зеленский

1.8т
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Фонд борьбы с коронавирусом в Украине составит 66 миллиардов гривен, дополнительно будет выделено 30 миллиардов для пенсионеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 10 апреля, рассказал, куда пойдут указанные средства.

На борьбу с коронавирусом выделят 66 млрд грн: Зеленский рассказал, куда пойдут деньги

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – отметил глава государства.

Президент добавил, что отдельно от фонда почти 30 миллиардов будут направлены пенсионерам на индексацию пенсий и помощь в размере тысячи гривен.

Подбробности, о чем говорил президент в обращении, можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
осталось только напечатать эти 66 млрд, ну или попросить взаймы!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
если вы разово будете выделять 199000тыс грн,или 1498000млн грн,то они мы знаем куда они пойдут
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